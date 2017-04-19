...LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...NORTHWEST WINDS 15 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHWEST LOUISIANA, SOUTHEAST OKLAHOMA,
SOUTHWEST ARKANSAS AND NORTHEAST TEXAS.
* WHEN...FROM NOON TODAY TO 6 PM CST THIS EVENING.
* IMPACTS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL
CREATE HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT.
* ADDITIONAL DETAILS...THIS ADVISORY WILL LIKELY BE EXPANDED IN
TIME AND COVERAGE TONIGHT THROUGH TUESDAY MORNING AS A STRONG
COLD FRONT ADVANCES THROUGH THE REMAINDER OF THE REGION BEYOND
THE CURRENT 6 PM EXPIRATION TIME.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS
AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT.
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