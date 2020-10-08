Tropical Weather Louisiana

Buildings and homes are flooded in the aftermath of Hurricane Laura Thursday, Aug. 27, 2020, near Lake Charles, La.

 David J. Phillip / AP

LAKE CHARLES, La. - The familiar sights and sounds of recovery is still underway across many parts of Lake Charles.

"Not many homes or escaped the damage," said resident Lynn Conner.

Piles of debris can be seen along many streets as blue tarps cover the roofs of many homes. A place already devastated nearly six weeks ago by Hurricane Laura, now bracing for Hurricane Delta.

"Kind of wish it was going somewhere else, but doesn't look like it. Got to get all my loose stuff up," Conner said.

"Depending on the weather forecast I will have all kinds of stuff to put up on windows," resident Charles Smith added.

As crews work to clear debris from the last storm, preparations are already underway for what the next one could potentially bring including strong winds, lots of rain and a dangerous storm surge.

"We're still trying to recover from Laura but like I said we're just gonna hope for the best and hope everything turns out okay," Lake Charles resident Jamal Porter said.

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