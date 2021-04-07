THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 75 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS
UNION
IN SOUTHWEST ARKANSAS
COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD
LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER
NEVADA SEVIER
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 17 PARISHES
IN NORTH CENTRAL LOUISIANA
CALDWELL GRANT JACKSON
LA SALLE LINCOLN OUACHITA
UNION WINN
IN NORTHWEST LOUISIANA
BIENVILLE BOSSIER CADDO
CLAIBORNE DE SOTO NATCHITOCHES
RED RIVER SABINE WEBSTER
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
MCCURTAIN
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
ANGELINA BOWIE CAMP
CASS CHEROKEE FRANKLIN
GREGG HARRISON MARION
MORRIS NACOGDOCHES PANOLA
RED RIVER RUSK SABINE
SAN AUGUSTINE SHELBY SMITH
TITUS UPSHUR WOOD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, ASHDOWN, ATLANTA, BERNICE,
BIG SANDY, BOGATA, BOSSIER CITY, BRADLEY, BROKEN BOW, CARTHAGE,
CENTER, CLARKS, CLARKSVILLE, COLFAX, COLUMBIA, COUSHATTA,
DAINGERFIELD, DE QUEEN, DIERKS, DRY PRONG, EL DORADO,
FARMERVILLE, GIBSLAND, GILMER, GRAYSON, HAWKINS, HAYNESVILLE,
HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, HOPE, HUGHES SPRINGS, IDABEL,
JACKSONVILLE, JEFFERSON, JENA, JONESBORO, LEWISVILLE, LINDEN,
LOGANSPORT, LONE STAR, LONGVIEW, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD,
MANY, MARSHALL, MARTIN, MIDWAY, MINDEN, MINEOLA, MINERAL SPRINGS,
MONROE, MONTGOMERY, MOUNT PLEASANT, MOUNT VERNON, NACOGDOCHES,
NAPLES, NASHVILLE, NATCHITOCHES, OLLA, OMAHA, PINELAND,
PITTSBURG, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, QUITMAN,
RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL,
STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, WINNFIELD,
WINNSBORO, AND ZWOLLE.