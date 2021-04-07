Sharon Lewis

Sharon Lewis
Orgeron

Ed Orgeron
Scott Woodward

LSU AD Scott Woodward.

BATON ROUGE, La. - Legislators requested that LSU Athletics executive Sharon Lewis testify Thursday after both Coach Ed Orgeron and Athletics Director Scott Woodward declined to answer questions in person.

State Sen. Regina Barrow said Wednesday the Senate Select Committee on Women and Children asked for Lewis to show up for the hearing to answer questions about LSU's mishandling of sexual misconduct cases. 

Lewis is filing a $50 million lawsuit Wednesday alleging LSU and her bosses in the athletics department covered up misconduct.

The committee had asked both Orgeron and Woodward to attend that same hearing, but both said Tuesday they were not planning to attend in-person, but issued statements for the record.

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