COVID-19 LOUISIANA

BATON ROUGE, La. - The Louisiana Department of Health reported 550 new COVID-19 cases Tuesday, bringing the total of known cases to 144,116 statewide. 

The number of deaths statewide rose to 4656 an increase of 33.

The state reports 930 people are in the hospital with 141 on ventilators. 

A total of 118,120 people have recovered from the virus according to data last updated by the state on Aug. 17.

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