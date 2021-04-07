COVID-19 LA

BATON ROUGE, La. - The Louisiana Department of Health (LDH) reported Wednesday 719 new COVID-19 cases and 11 new deaths. Confirmed cases stand at 381,721 and 9,332 deaths since the beginning of the pandemic in March 2020.

The health department also reported 301 patients were in hospital being treated for COVID-19 and 46 were on ventilators.

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