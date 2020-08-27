COVID-19 LOUISIANA

BATON ROUGE, La. - The Louisiana Department of Health reported 677 new COVID-19 cases Thursday, bringing the total of known cases to 145,637 statewide. 

The number of deaths statewide rose to 4711 an increase of 23.

The state reports 914 people are in the hospital with 148 on ventilators. 

A total of 127,918 people have recovered from the virus according to data last updated by the state on Aug. 24.

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