COVID-19 LOUISIANA

BATON ROUGE, La. - The Louisiana Department of Health reported 844 new COVID-19 cases Wednesday, bringing the total of known cases to 144,960 statewide. 

The number of deaths statewide rose to 4688 an increase of 32.

The state reports 914 people are in the hospital with 148 on ventilators. 

A total of 118,120 people have recovered from the virus according to data last updated by the state on Aug. 17.

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