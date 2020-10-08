West Canal Boulevard fire

SHREVEPORT, La. - Fire crews spent the early morning hours on Thursday fighting a fire on West Canal Boulevard in Shreveport's Sunset Acres neighborhood.

Units first arrived in the 6500 block at 1:05 and it took them about 11 minutes to extinguish the flames.

A family of eight was at home as the fire broke out. They all escaped safely.

The cause of the fire is still under investigation.

ON YOUR SIDE

American Red Cross disaster responders are often the first ones on the scene of a fire to provide care, compassion and a helping hand.  That individual assistance is vital to families as they struggle to get on the path to recovery.

Individuals or businesses can donate directly on the American Red Cross website or by visiting your local chapter website.  Partner agencies accept donations as well.

American Red Cross Partners:

Volunteering is also a great way to give back to our community and helps out tremendously.  Contact the American Red Cross if you can help.  In Shreveport they are located at 805 Brook Hollow Dr. and the phone number is (318) 865-9545.

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