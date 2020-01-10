THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 5 IN EFFECT
UNTIL 2 AM CST SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS
UNION
IN SOUTHWEST ARKANSAS
COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD
LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER
NEVADA SEVIER
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 7 PARISHES
IN NORTHWEST LOUISIANA
BIENVILLE BOSSIER CADDO
CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER
WEBSTER
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
MCCURTAIN
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
ANGELINA BOWIE CAMP
CASS CHEROKEE FRANKLIN
GREGG HARRISON MARION
MORRIS NACOGDOCHES PANOLA
RED RIVER RUSK SAN AUGUSTINE
SHELBY SMITH TITUS
UPSHUR WOOD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY,
BOGATA, BOSSIER CITY, BRADLEY, BROKEN BOW, CARTHAGE, CENTER,
CLARKSVILLE, COUSHATTA, DAINGERFIELD, DE QUEEN, DIERKS,
EL DORADO, GIBSLAND, GILMER, HAWKINS, HAYNESVILLE, HENDERSON,
HOMER, HOPE, HUGHES SPRINGS, IDABEL, JACKSONVILLE, JEFFERSON,
LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LONE STAR, LONGVIEW, LUFKIN,
MAGNOLIA, MANSFIELD, MARSHALL, MARTIN, MINDEN, MINEOLA,
MINERAL SPRINGS, MOUNT PLEASANT, MOUNT VERNON, NACOGDOCHES,
NAPLES, NASHVILLE, OMAHA, PITTSBURG, PRESCOTT, QUEEN CITY,
QUITMAN, RINGGOLD, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL,
STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND WINNSBORO.