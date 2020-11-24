Fatal Crash

BETHANY, La. — A man and woman from Louisiana women died Sunday in a single-vehicle accident in Panola County.

The Texas Highway Patrol says a car being driven by Linda Gregory, 65, of Saline was traveling north on U.S. Highway 79 east of near Bethany when it left the roadway, ran into a ditch and overturned several times.

Gregory, along with her passenger, Kenneth Self, 69, of Chestnut, were pronounced dead at the scene.

The crash remains under investigation.

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