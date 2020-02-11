Chief Todd Dew

Chief Todd Dew

MAGNOLIA, Ark., -- The Magnolia, Ark., police chief was injured Tuesday after accidentally being shot in the back. 

According to the deputy prosecutor's office, Chief Todd Dew was shot after a fellow officer's gun accidentally discharged while the pair were serving an arrest warrant. 

Dew was serving a warrant to Cory Cannon on Columbia County Road 78. When the officers enter the home, authorities say an officer's gun discharged, striking Dew's bullet proof vest. 

Dew is being treated for minor injuries. Cannon is in the Columbia County Jail, where he's charged with fleeing and violation of probation. 

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