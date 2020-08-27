w.69thshooting.PNG

SHREVEPORT, La. - One man died Wednesday night following a shooting at the Woodlawn Terrace Apartments in the 700 block of 68th Street in Shreveport.

Police said the victim was shot under the arm and died after being rushed to the hospital.

Police have no suspects in custody at this time.

If you have any information about the shooting, call Caddo Crimestoppers at (318) 673-7373.

0
1
2
3
3

Tags

Load comments