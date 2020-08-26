Kemper shooting

SHREVEPORT, La. - One person has life-threatening injuries after getting shot early Wednesday.

Shreveport police say the victim heard something outside of his home in the 100 block of Kemper Street, in Shreveport's Cedar Grove neighborhood, around 1 a.m. The victim's brother said he hear gunshots and ran outside to find the victim shot multiple times. The victim was taken to an area hospital.

Police are trying to find the suspect(s).

If you have any information contact Caddo Shreveport Crimestoppers at 318-673-7373 or visit p3tips.com

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