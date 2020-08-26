fatal crash

SHREVEPORT, La. -- A Shreveport man died Tuesday night when he fell from the interstate after crashing his motorcycle, Shreveport police said Wednesday in a news release.

The crash happened on Interstate 20 east of Spring Street just before 6:45 p.m. Officers found the driver of a green Kawasaki motorcycle with life-threatening injuries. He was taken to Ochsner LSU Health hospital, where he died. 

Shreveport police said the motorcyclist was speeding when northbound from Spring Street toward the I-20 west ramp when he hit a concrete traffic barrier, lost control, was ejected and fell onto the shoulder of the I-20 eastbound ramp. 

Toxicology reports are pending. 

The Caddo Parish Coroner’s Office will release the victim's name. 

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