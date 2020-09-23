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SHREVEPORT, La. - Shreveport police say a Shreveport woman that's been missing since last Saturday was found dead inside Ochsner LSU Hospital Tuesday night.

Jennifer Dunman was last seen Saturday in the 300 block of Arthur Avenue. Her vehicle was found in the hospital's parking lot Tuesday afternoon.

Hospital police told police they located Dunman in a secured area of the hospital. There were no signs of foul play.

An autopsy will be performed.

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