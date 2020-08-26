Caddo Parish Courthouse

SHREVEPORT, La. _ The Caddo Parish Sheriff's Office said Wednesday someone attempted to throw a Molotov cocktail at the entry door of the courthouse on the Milam Street side.

"It was made of a glass bottle with a rag and flammable liquid the rag caught fire but did not ignite," spokesperson Cindy Chadwich said. "Will be going over surveillance video to try to determine what time this happened and to find any other evidence there might be."

The device was discovered by courthouse security as they opened the doors for morning traffic.

The Shreveport Fire Department is working with deputies, she said.

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