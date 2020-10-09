Natchitoches Christmas Festival 94th anniversary

NATCHITOCHES, La. -- The Natchitoches Christmas Festival Committee is waiting on state fire marshal approval for events planned for the 94th annual event.

The committee submitted its plans for review to ensure compliance with the state's Open Safely guidelines. The plan identifies how to follow occupancy capacity, social distancing and safety rules. 

If approved, the committee will move forward with fireworks, live entertainment and food vendors. The parade will not be a part of the festival, however. 

The committee anticipates it will have to limit ticket sales to comply with the state's occupancy and social distancing requirements. 

More information about the festival will be released as soon as possible. It's scheduled to run Nov. 21 through Jan. 6. 
 
"The Natchitoches Christmas Festival Committee appreciates the public’s support during the planning process of our 94th Annual Christmas Festival and Season. The committee is committed to celebrating the spirit and magic of the Natchitoches Christmas season," the committee's social media post states. 
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