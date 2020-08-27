Natchitoches

NATCHITOCHES, La 

Natchitoches Parish felt the force of Hurricane Laura's wind. Rain moved into the Natchitoches area not long after midnight and the winds gradually picked up not long after that.

What was left of the eyewall moved Turpin Stadium on the campus of Northwestern State University. While the highest official gust at the Natchitoches  Airport was 66 mph, it may been higher, but the observation station lost power, like most of Natchitoches Parish.

"Some water got into a few rooms. We are checking all that. Our essential personel our out checking on our resident halls and making sure our students are safe. We can take care of the trees the next few days and the get the electricity back on as well," said university president, Dr. Chris Maggio.

Meanwhile, damage was not limited to just the campus. Hundreds of trees are estimated to have gone down across the parish. There was a man at home at a home on DeSoto Street where a massive tree fell on his home and caused extensive damage. While he was hit by a tree limb, he escaped with a few bruises and scrapes. I took a trip around and found a trees down and homes damage. One hard hit area was Rosemary Washington Eli's city council district.

"I have been going out around the community to see how everything is. We have a lot of damage in each community from Baylor Heights to Holland Port to Highway one from all over the district. Right now we are checking on the family members to make sure they are ok, to make sure they have food and water and they don't need anything else," said Eli.

The iconic Natchitoches Historic District on Front Street faired better, with only minor damage.

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