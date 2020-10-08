Bossier NNO 2020

BOSSIER CITY, La. - Another year of National Night Out events is in the books in Bossier Parish.

There were a total of eight parties held. They were in River Ridge Subdivision in Benton, Dogwood Park in Haughton, Old Green Acres in Bossier City, Rosedale Subdivision, Shady Grove Subdivision in Bossier City, Sterling Ranch in Bossier Parish, River Walk in Bossier Parish, and The Crossing at Wemple in Bossier Parish.  

“Despite the low number of block parties, we usually have, I think the night was a success,” said Sheriff Julian Whittington. 

Tuesday night, Whittington and deputies with the Bossier Sheriff’s Office attended the block parties.

“I would like to say thank you to the neighborhoods in the parish and those in the city that held block parties,” Sheriff Whittington said. “We were able to get out and get to know the residents of our great parish and city made the night a huge success in my book.”

National Night Out is an annual community-building campaign to promote police-community partnerships and neighborhood camaraderie.

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