Republican National Convention

WASHINGTON, DC — The second night of the 2020 Republican National Convention will feature speeches by First Lady Melania Trump, Secretary of State Mike Pompeo and Kentucky Sen. Rand Paul.

Iowa Gov. Kim Reynolds, Florida Lieutenant Governor Jeanette Nunez and Kentucky Attorney General Daniel Cameron are schedule to deliver remarks as well.

You can watch the Republican National Convention on ktbs.com through Thursday from 6 p.m. until 10 p.m. and you can watch the last hour of it on KTBS 3.

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