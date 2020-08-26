Republican National Convention

Vice President Mike Pence, second lady Karen Pence, South Dakota Gov. Kristi Noem (R), Sens. Marsha Blackburn (R-TN) and Joni Ernst (R-IA), and Kellyanne Conway are among the featured speakers on the third night of the Republican National Convention.

The convention will culminate with President Trump's formal acceptance of the party's nomination Thursday night. He'll speak on the South Lawn of the White House.

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