Mayor Ronnie Williams Jr.

Mayor Ronnie Williams Jr. signs oath.

NATCHITOCHES, La. -- This city's new mayor signed his oath of office paperwork Tuesday morning. 

Mayor Ronnie Williams Jr. received the oath of office from Clerk of Court David Stamey. 

Williams was elected as the top official on Aug. 15 by defeating Mayor Lee Posey, who was seeking a third term. The election was originally scheduled for April but was delayed because of the COVID-19 pandemic. 

Williams will hold an inauguration celebration Friday at 5 p.m. followed by a program at 6 p.m. on the downtown riverbank stage. 

Mayor Ronnie Williams and Clerk David Stamey

Mayor Ronnie Williams Jr. and Clerk David Stamey

 

 

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