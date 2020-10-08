THIS PRODUCT COVERS ARKLATEX
**CONFIDENCE IN IMPACTS FROM HURRICANE DELTA ACROSS PORTIONS OF
CENTRAL AND NORTHEAST LOUISIANA IS INCREASING**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR CALDWELL, GRANT,
JACKSON, LA SALLE, NATCHITOCHES, OUACHITA, SABINE, AND WINN
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 480 MILES SOUTH OF NATCHITOCHES LA
- 24.8N 93.4W
- STORM INTENSITY 115 MPH
- MOVEMENT NORTHWEST OR 320 DEGREES AT 12 MPH
SITUATION OVERVIEW
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AT 400 PM CDT, THE CENTER OF HURRICANE DELTA WAS MOVING
NORTHWESTWARD NEAR 12 MPH THROUGH OPEN WATERS OF THE GULF OF MEXICO.
DELTA SHOULD CONTINUE ALONG THIS TRACK THIS EVENING, BEFORE TURNING
MORE TO THE NORTH AND NORTHEASTERLY LATE TONIGHT INTO FRIDAY. THE
FORECAST FOR DELTA HAS NOT CHANGED MUCH SINCE THIS MORNING AND
LANDFALL IS STILL PREDICTED ALONG THE COAST OF SOUTHWESTERN
LOUISIANA EARLY FRIDAY EVENING.
AS EXPECTED, DELTA IS STRENGTHENING AND IS NOW A MAJOR HURRICANE
WITH MAXIMUM WINDS NEAR 115 MPH WITH HIGHER GUSTS. SOME ADDITIONAL
STRENGTHENING IS LIKELY THROUGH EARLY TOMORROW, ALTHOUGH SOME
WEAKENING IS FORECAST MIDDAY THROUGH AFTERNOON FRIDAY AS DELTA
MOVES OVER COOLER WATERS AND APPROACHES THE NORTHERN GULF COAST.
DELTA SHOULD WEAKEN FURTHER AS IT MOVES INLAND FRIDAY EVENING AND
SHOULD WEAKEN TO A TROPICAL STORM AS IT MOVES ACROSS CENTRAL
LOUISIANA AND THE ARKLAMISS FRIDAY NIGHT AND EARLY SATURDAY MORNING.
POTENTIAL IMPACTS
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* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS ACROSS SOUTH CENTRAL ARKANSAS AND WEST CENTRAL
AND NORTHEAST LOUISIANA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- FLOODING MAY PROMPT WATER RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, BAYOUS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS DEEP EAST TEXAS, NORTHWEST LOUISIANA, AND
SOUTHWESTERN ARKANSAS.
ELSEWHERE ACROSS THE ARKLATEX, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS
ACROSS WEST CENTRAL AND NORTHEAST LOUISIANA. POTENTIAL IMPACTS IN
THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM DOWNED TREES AND LARGE BRANCHES.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PREPARE FOR SPORADIC WIND DAMAGE WITH TREE LIMBS DOWN ACROSS
DEEP EAST TEXAS, NORTHWEST LOUISIANA, AND SOUTH CENTRAL ARKANSAS.
ELSEWHERE ACROSS THE ARKLATEX, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* TORNADOES:
LITTLE TO NO TORNADO IMPACTS ARE ANTICIPATED AT THIS TIME ACROSS
ARKLATEX.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
WATCH/WARNING PHASE - LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED
PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO
EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY.
WATCH/WARNING PHASE - FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS
THE RISK FROM WIND, FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF
YOU DECIDE TO MOVE, RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO
NOT RELOCATE, HELP KEEP ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION
ORDERS.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN AND
DAMAGING WIND GUSTS EXTEND WELL AWAY FROM THE CENTER OF THE STORM.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, OR ON A BOAT, PLAN TO MOVE TO SAFE SHELTER.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
IT IS IMPORTANT TO REMAIN CALM, INFORMED, AND FOCUSED DURING AN
EMERGENCY. BE PATIENT AND HELPFUL WITH THOSE YOU ENCOUNTER.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED
ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, OR ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER
SHELTER BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR FLOODING.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN SHREVEPORT LA AROUND 10 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.