COVID-19

The Pandemic: By the Numbers

Here are the links to the latest reported cases in the four states covered by KTBS 3 News:

Click here for an interactive worldwide map of cases distributed by Johns Hopkins University.

Northwest Louisiana COVID-19 cases as of 10/8:

                                              increase            increase

Bienville                 520 cases, 6          33 deaths, 

Bossier                3,524 cases, 33       110 deaths,   

Caddo                  9,107 cases, 80       370 deaths,  

Claiborne                547 cases,            23 deaths,  

DeSoto                    942 cases, 9         35 deaths,    

Lincoln                 1,471 cases, 9         48 deaths,   

Natchitoches        1,250 cases, 4          26 deaths,   

Red River                369 cases, 1          24 deaths,  

Sabine                     899 cases, 1          14 deaths,     

Webster                1,352 cases, 5          28 deaths,     

Statewide          170,621 cases,        5,416 deaths

Increase                   526                        5

(Information from the Louisiana Department of Public Health)

 

77
83
94
612
193