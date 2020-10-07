COVID-19 LOUISIANA

BATON ROUGE, La. - The Louisiana Department of Health reported Wednesday 1,052 new coronavirus cases and 9 new deaths. 

Confirmed case stand at 170,097 and 5,411 deaths since the beginning of the pandemic in March.

The health department reports 552 Louisianans are hospitalized, and 78 of those patients are on ventilators.

As of Oct. 5, 157,873 patients have recovered.

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