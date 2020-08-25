boil order

NATCHITOCHES, La. - Part of the city of Natchitoches is under a boil advisory because of a water leak. 

Residents living on Johnson Chute Road, adjoining roads off of Johnson Chute, and Bayou Pierre Cutoff Road are affected. 

Residents that are affected should boil their water for at least one minute. The rest of the city's water supply is not affected. 

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