Perkins campaign video
perkinsforla.com
SHREVEPORT, La. -- Shreveport Mayor Adrian Perkins, who is a candidate for the U.S. Senate, announced his first campaign television ad entitled "The Mission."
 
In a news release Wednesday, Perkins said the advertisement is backed by a "six-figure buy," and will run across Louisiana. He said it features his "remarkable story, from his humble beginnings raised by a single mother in a tough neighborhood in Shreveport to his service to this nation and in his community as mayor."
 
While the Perkins' campaign boasts about dollar figure of the ad, his campaign has yet to file financial reports with the Federal Elections Commission. Only a statement of candidacy is available through the FEC website. 
 
Incumbent U.S. Sen. Bill Cassidy and five other candidates who are among the 15 running for the seat have filed quarterly reports throughout the year. The next reporting deadline is Oct. 15. 
 
According to the FEC, Cassidy has raised more than $9 million and spent $3.8 million, leaving him with $6 million as of July 4. 
 
Other candidates on the list have raised much smaller amounts. They include the following:
  • Antoine Pierce -- raised $67,249, spent $6,922 as of June 30.
  • Peter Wenstrup -- raised $56,337, spent $15,639 as of July 4.
  • Derrick Edwards -- raised $41,702, spent $37,897 as of Nov. 28, 2016
  • Beryl Billiot -- raised and spent $18,372 as of Dec. 31, 2016
  • Dustin Murphy -- raised $3,104, spent $1,677 as of June 30.

The FEC website states it does not have data for the following:

  • John Paul Bourgeois
  • Gregory E. Fitch
  • Xan John
  • Vinny Mendoza
  • Jamar "Doc" Montgomery
  • Adrian Perkins
  • Aaron Sigler.
 
 
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