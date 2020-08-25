Louisiana mask mandate, virus rules challenged in court

Louisiana Gov. John Bel Edwards holds up his own mask, taken off while he was speaking, to remind Louisiana residents that a highly effective thing within their power to do to prevent the spread of COVID-19 is to simply wear a mask, Tuesday, July 28, 2020, at a press conference update on the state's COVID-19 situation at the Governor's Office of Homeland Security and Emergency Preparedness in Baton Rouge, La.

 Travis Spradling

BATON ROUGE, La. — Louisiana will remain in Phase 2 of the coronavirus recovery but for how long is not certain at this time.

Appearing Tuesday on 107.3 talk radio in Baton Rouge, Gov. John Bel Edwards said the order that keeps most businesses at 50% capacity, six-feet social distancing, mandatory masks and bars closed will be extended before it expires Friday.

"We’ve got to see an extension of the proclamation, exactly what that extension is going to be I don’t know yet," he said but he said that an announcement would be made soon.

Edwards cited four major factors in the decision to extend that included:

- Having the K-12 and college populations returning to campus

- Possibly having to use mass transit to evacuate residents in Hurricane Laura's path and having to use shelters

- Not having the level of information and data they normally do as many of the state's drive-thru testing sites are shuttered this week due to tropical storms

- Despite doing better on key coronavirus numbers, the state is still seeing "more new cases over the last seven days than you want to see per 100,000 population.

"About half of our parishes are still well above 10% positivity."

He said he had a call with Dr. Deborah Birx from the White House COVID Task Force and that she still had some concerns about the state of coronavirus in Louisiana.

Edwards also said that he is concerned because only hospitals and clinics are testing right now since most of the drive-thru testing has been suspended due to the storms.

"We’re going to be blind this week on data to effect our decisions," he said.

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