THIS PRODUCT COVERS THE ARKLATEX AND FOUR STATE REGION
LAURA MOVING ACROSS THE SOUTHEASTERN GULF OF MEXICO AND FORECAST TO
BECOME A MAJOR HURRICANE BEFORE MAKING LANDFALL WEDNESDAY
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A HURRICANE WATCH IS IN EFFECT FOR ANGELINA, GRANT,
NACOGDOCHES, NATCHITOCHES, SABINE, SABINE, AND SAN AUGUSTINE
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR BIENVILLE, BOSSIER,
CADDO, CALDWELL, CHEROKEE, CLAIBORNE, DE SOTO, GREGG, HARRISON,
JACKSON, LA SALLE, LINCOLN, MARION, OUACHITA, PANOLA, RED
RIVER, RUSK, SHELBY, SMITH, UNION, UPSHUR, WEBSTER, WINN, AND
WOOD
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 630 MILES SOUTH-SOUTHEAST OF SHREVEPORT LA OR ABOUT 570
MILES SOUTH-SOUTHEAST OF NATCHITOCHES LA
- 24.7N 88.3W
- STORM INTENSITY 80 MPH
- MOVEMENT WEST-NORTHWEST OR 300 DEGREES AT 17 MPH
SITUATION OVERVIEW
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HURRICANE LAURA IS NOW MOVING ACROSS THE WARM WATERS OF THE GULF OF
MEXICO. LAURA IS EXPECTED TO STRENGTHEN INTO A MAJOR HURRICANE AS IT
APPROACHES THE COAST OF SOUTHWEST LOUISIANA AND UPPER TEXAS ON
WEDNESDAY AND IS FORECAST TO BECOME A MAJOR HURRICANE BEFORE LANDFALL
WEDNESDAY NIGHT. LAURA IS EXPECTED TO REMAIN A HURRICANE DESPITE
WEAKENING AS IT MOVES INLAND, EVENTUALLY BECOMING A TROPICAL STORM AS
IT MOVES INTO THE ARKLATEX. WITH THE RELATIVELY QUICK MOVEMENT OF THE
SYSTEM INLAND, DAMAGING WIND GUSTS AND INLAND FLOODING ARE EXPECTED
ACROSS THE AREA.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS
ACROSS DEEP EAST TEXAS AND PORTIONS OF WEST-CENTRAL LOUISIANA.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING WINDOW,
DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED. DAMAGE ACCENTUATED
BY AIRBORNE PROJECTILES.
- MANY LARGE TREES UPROOTED ALONG WITH FENCES AND ROADWAY
SIGNS BLOWN OVER. DOWNED TREES WILL BECOME MORE COMMON AS
THE GROUND GETS SATURATED WITH HEAVY RAIN.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ALSO, PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED TO
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF LOCATIONS IN
NORTHWESTERN LOUISIANA AND EASTERN TEXAS, GENERALLY ALONG AND
SOUTH OF INTERSTATE TWENTY CORRIDOR.
- LIMITED ROOF AND SHINGLE DAMAGE POSSIBLE.
- LARGE BRANCHES DOWNED AND SOME TREES UPROOTED. DOWNED TREES
WILL BECOME MORE COMMON AS THE GROUND GETS SATURATED WITH
HEAVY RAIN.
- SOME ROADS MAY BECOME BLOCKED BY DOWNED TREES.
- SCATTERED AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS ACROSS FAR EASTERN TEXAS, NORTHWEST AND
WEST-CENTRAL LOUISIANA, AND SOUTHWESTERN ARKANSAS. POTENTIAL
IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND RESCUES.
- SMALL STREAMS, CREEKS, BAYOUS, AND DITCHES MAY RAPIDLY
OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE PLACES.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER ESCAPE
ROUTES. STREETS AND PARKING LOTS BECOME FLOODED WITH
UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS BECOME DANGEROUS.
MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME WEAKENED OR WASHED OUT.
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF EAST TEXAS AND THE ARKLAMISS.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
ARKLATEX. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
NO EVACUATIONS AT THIS TIME. HEED INSTRUCTIONS FROM LOCAL EMERGENCY
MANAGEMENT OFFICIALS.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES OR A MANUFACTURED HOME, PLAN TO MOVE TO SAFE SHELTER.
IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, IN A
LOW-LYING OR POOR DRAINAGE AREA, PLAN TO MOVE TO SAFE SHELTER ON
HIGHER GROUND.
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.
WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED
AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF
STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS
ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST.
THERE IS A THREAT FROM TORNADOES WITH THIS STORM. HAVE MULTIPLE WAYS
TO RECEIVE TORNADO WARNINGS. BE READY TO SHELTER QUICKLY.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN SHREVEPORT LA AROUND 11 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.