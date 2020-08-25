Pills
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SHREVEPORT, La. - Shreveport police arrested 36 people last weekend as part of a targeted operation against illegal drugs and guns.

The Street Level Interdiction Unit seized almost $4,000 in cash, 20 firearms, marijuana, THC edibles, pills, meth, and cocaine with a total street value of over $33,000.

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