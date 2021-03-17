Power Outages

SHREVEPORT, La. - Severe thunderstorms moving across the ArkLaTex Wednesday morning are causing power outages.

As of 10 a.m., SWEPCO reports just over 8,800 customers without power.

The following is a list of counties/parishes with over 100  outages:

Bossier Parish  257

Bowie Co.  156

Caddo Parish  221

Cass Co.  114

Franklin Co.  301

Rusk Co.  7,200

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