TORNADO WATCH 28 REMAINS VALID UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS
UNION
IN SOUTHWEST ARKANSAS
COLUMBIA
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 14 PARISHES
IN NORTH CENTRAL LOUISIANA
JACKSON LINCOLN OUACHITA
UNION WINN
IN NORTHWEST LOUISIANA
BIENVILLE BOSSIER CADDO
CLAIBORNE DE SOTO NATCHITOCHES
RED RIVER SABINE WEBSTER
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
ANGELINA NACOGDOCHES SABINE
SAN AUGUSTINE SHELBY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY,
CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE,
HEMPHILL, HOMER, JONESBORO, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA,
MANSFIELD, MANY, MARTIN, MINDEN, MONROE, NACOGDOCHES,
NATCHITOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSTON,
SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STONEWALL, WINNFIELD,
AND ZWOLLE.