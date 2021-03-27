THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 60 IN
EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS
UNION
IN SOUTHWEST ARKANSAS
COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD
LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER
NEVADA SEVIER
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 9 PARISHES
IN NORTH CENTRAL LOUISIANA
LINCOLN UNION
IN NORTHWEST LOUISIANA
BIENVILLE BOSSIER CADDO
CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER
WEBSTER
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
BOWIE CAMP CASS
CHEROKEE FRANKLIN GREGG
HARRISON MARION MORRIS
NACOGDOCHES PANOLA RUSK
SHELBY SMITH TITUS
UPSHUR WOOD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, ASHDOWN, ATLANTA, BERNICE,
BIG SANDY, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, COUSHATTA,
DAINGERFIELD, DE QUEEN, DIERKS, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND,
GILMER, HAWKINS, HAYNESVILLE, HENDERSON, HOMER, HOPE,
HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN,
LOGANSPORT, LONE STAR, LONGVIEW, MAGNOLIA, MANSFIELD, MARSHALL,
MARTIN, MINDEN, MINEOLA, MINERAL SPRINGS, MOUNT PLEASANT,
MOUNT VERNON, NACOGDOCHES, NAPLES, NASHVILLE, OMAHA, PITTSBURG,
PRESCOTT, QUEEN CITY, QUITMAN, RINGGOLD, RUSK, RUSTON,
SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA,
TYLER, AND WINNSBORO.