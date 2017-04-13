...A HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FOR ALL OF THE FOUR STATE
REGION THROUGH 7 PM CDT THURSDAY...
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY...
* EVENT...AN UPPER LEVEL RIDGE OF HIGH PRESSURE WILL CONTINUE TO
EXPAND EAST INTO THE FOUR STATE REGION FROM TEXAS THROUGH
THURSDAY. THIS WILL RESULT IN AFTERNOON TEMPERATURES CLIMBING
INTO THE MID AND UPPER 90S, AND WHEN COMBINED WITH THE HUMIDITY,
WILL RESULT IN HEAT INDICES RANGING FROM 105 TO 110 DEGREES.
LIMITED RELIEF FROM THE HEAT IS EXPECTED OVERNIGHT, WITH LOW
TEMPERATURES ONLY FALLING BRIEFLY INTO THE MID AND UPPER 70S.
* TIMING...THROUGH 7 PM CDT THURSDAY.
* IMPACT...HIGH HEAT INDEX READINGS WILL INCREASE THE RISK OF
HEAT-RELATED ILLNESSES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE, SUCH AS A SUDDEN LACK OF PERSPIRATION. WEAR LIGHT WEIGHT
AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF
WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.
&&