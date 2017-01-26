...LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...SOUTH WINDS 15 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHWEST LOUISIANA, SOUTHWEST ARKANSAS
AND EAST AND NORTHEAST TEXAS.
* WHEN...THROUGH THIS EVENING.
* IMPACTS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL
CREATE HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS
AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT.
&&
Weather Alert
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED WATERWAYS. USE CAUTION WHEN
WALKING NEAR FLOODED RIVERBANKS. DO NOT TRY TO WADE OR SWIM IN
FLOODED RIVERS AND BAYOUS.
FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE
ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR:
WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE.
* UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 11:00 AM SUNDAY THE STAGE WAS 178.7 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 172.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL REMAIN STEADY AT NEAR 178.7 FEET BY
THIS AFTERNOON. ADDITIONAL RISES REMAIN POSSIBLE THEREAFTER.
&&
Rick Rowe's Stories from the Heart: Want a good laugh then see the new movie "The Wanna Be's"