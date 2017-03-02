He was one of the ArkLaTex's most successful coaches, set to make a run to the Super Dome.
Today Parkway Coach David Feaster is out of a job.
Rick Rowe shares his journey in this mornings Stories from the Heart.
...EXCESSIVE HEAT WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT TUESDAY... * WHAT...DANGEROUSLY HOT CONDITIONS WITH HEAT INDICES NEAR OR IN EXCESS OF 110 DEGREES. * WHERE...PORTIONS OF DEEP EAST TEXAS AND NORTHWEST LOUISIANA. * WHEN...UNTIL 7 PM CDT TUESDAY. * IMPACTS...EXTREME HEAT AND HUMIDITY WILL SIGNIFICANTLY INCREASE THE POTENTIAL FOR HEAT RELATED ILLNESSES, PARTICULARLY FOR THOSE WORKING OR PARTICIPATING IN OUTDOOR ACTIVITIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1. &&
He was one of the ArkLaTex's most successful coaches, set to make a run to the Super Dome.
Today Parkway Coach David Feaster is out of a job.
Rick Rowe shares his journey in this mornings Stories from the Heart.
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