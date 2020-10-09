Jhanquial G. Smith

COUSHATTA, La. – A second former youth corrections center employee is free on bond following his arrest last month in connection with the deaths of a teen who took his life while incarcerated in early 2019. 

Jhanquial Germarrio Smith, 26, of Coushatta, was booked into the Red River Parish Jail on a charge of malfeasance in office. Smith is free on a $5,000 bond.

His arrest came days after another former Ware Youth Center employee, 30-year-old Marvin Ray Rogers, was arrested on the same charge. Rogers is also free on bond.

Marvin Ray Rogers

Marvin Ray Rogers

Smith and Rogers were on duty when 13-year-old Solan Peterson of Haughton took his life in February 2019. On the same weekend, 17-year-old Jordan Bachman of Denver also committed suicide.

After Peterson’s and Bachman’s deaths, inspectors with the Department of Children and Family Services found multiple violations at Ware, revealing both suicides could have been prevented.

READ MORE HERE: Arrest made in connection with suicides at Ware Youth Center

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