Allendale Friendship House banner
Avid Editor

SHREVEPORT, La-- Thursday, the Allendale Friendship House raised awareness about gun violence in the community. 

The triple homicide that occurred Monday near Garden Street is only three blocks south from the Allendale Friendship House.

The Allendale friendship house is a safe space for kids to gather for academic and recreational purposes.

In recent days, that reputation has been overshadowed by the horrors of gun violence in the neighborhood. That has not stopped the efforts of the friendship house to keep the youth informed the dangers of gun violence, while providing them an outlet to choose a more productive option. 

For more information about the Friendship Houses in your community, click HERE

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