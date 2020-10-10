W. College st. fatal accident

SHREVEPORT, La. - Shreveport police are investigating a fatal accident after officers say the driver of a white Toyota ran a stop sign and caused a three-vehicle accident. 

According to Caddo 911 records, the accident happened just before 12:30 Saturday morning at the intersection of Jewella Avenue and West College Street. 

Officers say one person was pronounced dead at the scene. 

Details are still limited at this time. 

KTBS 3 does have someone at the scene. Stay with KTBS 3 as we work to bring you more information. 

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