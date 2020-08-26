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BENTON, La. -  A Shreveport man is dead after a car crash in Bossier Parish.

State police say Chad Lewis Doughty, 32, was driving east on Highway 162 when just after 1:30 p.m. Tuesday when his vehicle ran off the road and hit a tree.

Doughty was pronounced dead at the scene. Troopers say he was not wearing a seatbelt.

The crash remains under investigation. 

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