Ashanti Bryant

SHREVEPORT, La - A Shreveport family and police need your help to find a missing man.

Ashanti Bryant, 29, was reported missing by his family on August 12, 2020.

Police say Bryant is homeless and has not been seen or heard from since December of 2019.

Bryant is a black man. He's 5' 05" tall and weighs 150 pounds. He has brown hair and black eyes.

If you see him call Shreveport Police at (318) 673-7020 or (318) 673-7300, option #3.

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