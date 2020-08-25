Pills
Jupiterimages

SHREVEPORT, La- The Shreveport Police Department arrested 36 people this past weekend as part of a targeted operation against illegal drugs and guns.

The operation is called Street Level Interdiction Unit.

The unit seized almost $4,000 in cash, 20 firearms, marijuana, THC edibles, pills, meth, and cocaine with a total street value of over $33,000.

The roundup happened this past Friday, Saturday, and Sunday.

2
10
3
1
2

Tags

Load comments