fatal shooting

SHREVEPORT, La. - Shreveport police are investigating the shooting death of a transgender woman at a west Shreveport apartment complex Wednesday.

Police responded to reports of a body being found in the 7200 block of Bernstein Avenue.

Officers found Brooklyn DeShauna Smith, 20, inside of the apartment. Detective said Smith suffered from at least one gunshot wound.

Investigators are working to determine if gender identification was a factor in her death.

The Caddo Parish Coroner’s Office will conduct an autopsy.

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Detectives are asking anyone with information to contact them at 318-673-7300#3 or 318-673-6955. Those wishing to submit information anonymously should contact Caddo Shreveport Crime Stoppers at 318-673-7373 or via their app, P3Tips.

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