Fatal Crash

HOMER, La. — State police have released the name of the man killed in a two-vehicle crash on state Highway 2, just east of La. Highway 9 in Homer Thursday. A 13-year-old girl also received life-threatening injuries.

According to Louisiana State Police, the man has been identified as Jerry Bursey, 57 of Homer.

Authorities said a preliminary investigation suggests that a 2012 Chevrolet pickup truck driven by Bursey was traveling westbound on Highway 2 when he attempted to pass a commercial motor vehicle in a passing zone. For reasons still under investigation, Bursey failed to observe an eastbound BMW passenger car. As a result, Bursey's pick up collided head-on with the BMW.

State police said both drivers involved in the crash were properly restrained. While Bursey sustained fatal injuries, the driver of the BMW sustained moderate injuries and was transported to a nearby hospital

A juvenile passenger in the BMW suffered life-threatening injuries and was transported to an area hospital.

Toxicology samples were obtained and submitted for analysis. The crash remains under investigation.

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