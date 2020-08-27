Storm takes down tower

LAKE CHARLES, La -Hurricane Laura took down two television station towers in Lake Charles, Louisiana.

The tower for KPLC, the area's NBC station,collapsed under the force of the high winds.

The storm also blew down the tower for the CBS station, KSWL. It fell on top of the television station and two nearby businesses.

No injuries were reported.

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