Alfred Bell Jr.

SHREVEPORT, La. --  Shreveport police homicide detectives have arrested a man they say is responsible for shooting a hotel worker in west Shreveport Monday morning.

Travelodge shooting

Alfred Bell Jr., 22, of Shreveport was arrested Thursday and charged with one count of attempted second-degree murder. His bond is set at $500,000.

Shreveport police said Bell shot a 32-year-old woman after an argument at the Travelodge Hotel on Greenwood Road. The woman, who was shot in the chest, was taken to the hospital, where she is recovering. 

The woman was employed at the hotel. She came in contact with Bell as she went into a room that she thought was vacant. 

Bell ran from the scene following the shooting. 

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