Alfred Bell Jr.

SHREVEPORT, La. --  Shreveport police homicide detectives are searching for a man believed responsible for shooting a hotel worker in west Shreveport Monday morning.

Alfred Bell Jr., 22, of Shreveport is wanted on warrants charging him with one count of attempted second-degree murder. His bond is already set at $500,000.

Shreveport police said Bell shot a 32-year-old woman after an argument at the Travelodge Hotel on Greenwood Road. The woman, who was shot in the chest, was taken to the hospital, where she is recovering. 

The woman was employed at the hotel. She came in contact with Bell as she went into a room that she thought was vacant. 

Bell ran from the scene following the shooting. 

Police are asking anyone with information on Bell’s whereabouts to call them at 318-673-7300 ext. 3, or Shreveport Caddo Crime Stoppers at 318-673-7373. Crime Stoppers will pay a cash reward for information leading to Bell’s arrest. 

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