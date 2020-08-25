Teens drown
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BROKEN BOW, Okla.- On Tuesday morning, rescue crews recovered the body of 18-year-old Landen Drake from the Mountain Fork River just north of I-70 in Broken Bow. 

Investigators say Drake and another 13-year-old were kayaking on the river in separate kayaks.

Both kayaks overturned, and the 13-year-old swam to shore. But Drake never resurfaced from the water.

Rescue crews found his body around 10:15 this morning.

Police say neither of the young men were wearing life jackets.

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