Arkansas governor expands nursing home visitation

TEXARKANA, Ark. - Arkansas is relaxing its restrictions to allow more people to visit loved ones in long term care facilities.

Gov. Asa Hutchinson is calling the new directives an important step that is necessary and the right thing to do. The directives go just a step beyond what the governor ordered in July with the first clearance for visitations.

The biggest changes relate to how a long a facility is COVID-free before it can accept visitors. Under the new criteria visits can resume after a facility has gone 14 days without any new cases, instead of the original 28.

Also, visitations can be done even when there are cases in the facility, if needed for the mental health of a resident, or in end-of-life care.

Arkansas Health Care Association Executive Director Rachel Bunch said compassionate care visits will be done on a case-by-case basis and physicians will involved in the decision.

"People with dementia. People with depression. People who were use to having a family member come and help them at meal times. They're not eating as much now, things like that. I think this will really make a difference in the lives of those patients who we serve to allow for some visits," said Bunch.

Bunch says it's still not business as usual, but it's a step in the right direction.

To be eligible for expanded visitation and other activities, a long-term care facility must meet the following requirements:

  1. The facility has not had a newly positive COVID-19 case in the 14 calendar days before expanded visitation or other activities are offered, measured from the date of the facility's latest newly positive COVID-19 test result;
  2. The facility has adequate staff to provide enough direct care, housekeeping, and dietary services to residents to meet the needs of all residents and existing legal requirements, and the facility is not under a waiver of any state or federal staffing requirements;
  3. The facility has adequate PPE to meet the needs of residents and staff;
  4. The facility screens every visitor, activity participant, and staff prior to entry to the facility, including facility employees, contractors, vendors, and all other persons who enter the facility; and
  5. The facility will restrict access to the facility to all persons who meet any screening criteria for restricted access.

Hutchinson's announcement came on the heels of a new record for hospitalizations in the state, which rose by five on Tuesday to 529.

That's the highest number of hospitalizations due to coronavirus the state has seen. But Hutchinson said Arkansas hospitals have not been overwhelmed.

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