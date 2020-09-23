Magnolia High School

Magnolia High School students in grades 10-12 will move to virtual learning for the remainder of this week in response to three positive COVID-19 cases and several student quarantines. (Photo: Magnolia School District)

MAGNOLIA, Ark. - Magnolia High School students in grades 10-12 will transition to virtual learning for the remainder of the week after three positive coronavirus cases were reported.

Several students also have been quarantined due to close contact to positive cases or for exhibiting symptoms, school officials said.

During the closure, all classrooms will be disinfected in preparation for students to return to school on Monday.

In the meantime, school officials said students should follow the Digital Learning Guide that has been emailed to them. The guide is also available on the school's website.

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