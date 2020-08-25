Motorcoach industry on standby to help potential storm victims
Champion Coaches Texarkana, Arkansas

TEXARKANA, Ark. - The motorcoach industry in Texarkana is on standby to help potential storm victims in south Texas.

Several buses and drivers from Champion Coaches and Little Rock Tours are headed to the Beaumont where they'll be on stand-by with about 500 other motor coaches.

Each bus will be stocked with personal protective equipment.

Little Rock Tours President Cary Martin said the buses and drivers play a critical role in hurricane evacuations.

"We will take people out of hospitals, retirement centers, nursing homes, and take them to safe areas where there are supplies stocked for them. In many cases, we have transported people with their pets," said Martin.

The motorcoach industry has been stalled since March due to COVID-19.

The trip to south Texas will be their first time back on the road.

The company is hoping to be back to normal operations by Spring 2021.

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