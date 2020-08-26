LaToya Grissom

TEXARKANA, TEXAS - Cold case investigators in Texarkana, Texas say they are one key piece away from solving a 2007 murder. 

About 3:30 on Sept. 5, 2007, Latoya Grissom, then 25, left her grandmother's apartment on Allen Lane. She was seen getting into a small dark colored car and was never heard from again. Officers believe that she was likely murdered shortly later, but her body has never been found.

According to officers over the last few months, they have conducted several interviews, executed a search warrant, and are waiting on some new evidence to return from the crime lab. They have a suspect but have not yet been able to tie everything together enough to make an arrest.

Officers say they are close to solving the case and someone may have the last little piece of information that helps them. Anyone with information should contact police at 903-798-3116.

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