Texarkana area prepares for potentially severe weather
Texarkana flooding February 2020 (file photo)

TEXARKANA, Ark. - The Texarkana region is bracing for potentially severe weather later this week.

Tropical Storm Laura was upgraded to a hurricane Tuesday and is expected to strengthen over the Gulf of Mexico and then lift north over the Texarkana area sometime Thursday afternoon into Friday.

Specific impacts could be felt as early as Wednesday and will be determined by Laura's track northward from Louisiana and Texas into Arkansas. Full impact is expected Thursday afternoon.

Emergency Management Director Joe Bennett said, “Since we have endured heavy rainfall recently, we could see downed trees due to a saturated ground. There is a possibility of 4 to 6 inches of rainfall depending on how fast the storm moves through our area, so flash flooding could occur between Thursday morning from 7 a.m. to Friday morning at 7 a.m.”

The National Weather Service is not calling for much tornadic activity, but these storms tend to spur off tornadoes. However, that may be expected north and northeast of the Texarkana area.

“At this time no arrangements have been made with area shelter locations to open, but OEM has been in contact with the Red Cross to prepare if Red Cross shelters are needed," Bennett said.

Other area shelters and churches who wish to open are encouraged to contact Bennett.

The Office of Emergency Management is preparing for the eventual influx of people escaping the storms in the south, so area hotels are encouraged to lift any restrictions to out of state citizens.

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870-772-2591 joe.bennett@millercountyar.com

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